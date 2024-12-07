MLB／合約年動TJ手術無緣大合約 塞揚強投畢伯重返守護者

守護者隊塞揚強投畢伯（Shane Bieber）在合約年因右手肘不適接受TJ手肘韌帶置換手術，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，畢伯與守護者簽下2年2600萬美元合約。

這份合約首年薪水為1000萬美元，第2年是1600萬美元的球員選擇權，附帶400萬美元買斷金。據傳畢伯拒絕其他隊更優渥的合約，重返守護者。

畢伯2020年縮水賽季先發12場，防禦率1.63，每局被上壘率0.866，奪下美聯塞揚獎。不過畢伯接下來幾季成績下滑，2023賽季他先發21場，防禦率3.80。

今年畢伯首戰面對運動家隊，主投6局無失分，狂飆11K。第2戰對水手隊主投6局無失分，送出9K，但之後感到右手肘不適，因傷勢加劇，最後決定接受TJ手術，整季確定報銷，預計明年球季中段才能回歸。

費恩森指出，畢伯季後與守護者高層會面，雙方都有繼續合作的共識，守護者需要先發投手，畢伯需要一個機會證明，自己康復後能找回王牌身手。畢伯是守護者隊體系養成出的投手，康復過程中隊醫比任何人都更瞭解他，他也看過許多投手在這支球隊康復。