快訊

準備接棒？韓總理韓悳洙見執政黨魁 聊80分鐘誓言黨政密切溝通

當周杰倫塑膠？演唱會遭盜錄「全外流」杰威爾出手了！

不只陽台！這些公設也可補登 他賣屋多10坪、挽回800萬元

MLB／合約年動TJ手術無緣大合約 塞揚強投畢伯重返守護者

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者隊塞揚強投畢伯。 美聯社
守護者隊塞揚強投畢伯。 美聯社

守護者隊塞揚強投畢伯（Shane Bieber）在合約年因右手肘不適接受TJ手肘韌帶置換手術，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，畢伯與守護者簽下2年2600萬美元合約。

這份合約首年薪水為1000萬美元，第2年是1600萬美元的球員選擇權，附帶400萬美元買斷金。據傳畢伯拒絕其他隊更優渥的合約，重返守護者。

畢伯2020年縮水賽季先發12場，防禦率1.63，每局被上壘率0.866，奪下美聯塞揚獎。不過畢伯接下來幾季成績下滑，2023賽季他先發21場，防禦率3.80。

今年畢伯首戰面對運動家隊，主投6局無失分，狂飆11K。第2戰對水手隊主投6局無失分，送出9K，但之後感到右手肘不適，因傷勢加劇，最後決定接受TJ手術，整季確定報銷，預計明年球季中段才能回歸。

費恩森指出，畢伯季後與守護者高層會面，雙方都有繼續合作的共識，守護者需要先發投手，畢伯需要一個機會證明，自己康復後能找回王牌身手。畢伯是守護者隊體系養成出的投手，康復過程中隊醫比任何人都更瞭解他，他也看過許多投手在這支球隊康復。

守護者

相關新聞

MLB／咬爛實況野球君後 大谷愛犬Decoy再收「乾爹」禮物有亮點

大谷翔平曬出愛犬Decoy的新玩具，是來自電玩遊戲公司KONAMI的一隻狗狗玩偶，Decoy咬著玩、躺著睡，寵物碗也有巧...

MLB／合約年動TJ手術無緣大合約 塞揚強投畢伯重返守護者

守護者隊塞揚強投畢伯（Shane Bieber）在合約年因右手肘不適接受TJ手肘韌帶置換手術，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，畢伯與守護者簽下2年2600萬美元合約。

MLB／大都會開3年約挖角洋基牛棚霍梅斯 新賽季計劃轉先發

紐約兩大豪門大都會和洋基隊休賽季競爭自由市場最大咖索托（Juan Soto），開獎前大都會先成功挖角洋基牛棚大將霍梅斯（Clay Holmes）。 據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsa

MLB／除了索托還要塞揚王牌 美媒曝洋基成伯恩斯主力競爭者

洋基為求繼續衝擊世界大賽，除了積極留住天才強打索托（Juan Soto）外，也在各方面尋求大補強。根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，今年休賽季成為自由球員的金鶯王牌伯恩斯（Corb

MLB／近藤健介傳「沒什麼了不起」給大谷 預測明年20勝50轟

道奇隊日本巨星大谷翔平本季達成「50轟50盜」史無前例偉業，過去與他同屬火腿隊的前隊友近藤健介透露他曾傳訊息「恭喜」大谷，但被吐槽。 近藤健介去年離開待了多年的火腿，轉戰軟銀鷹隊。富士電視台近日

MLB／想變強不能和大谷同隊 洛媒建議「令和怪物」去教士

羅德「令和怪物」佐佐木朗希今年賽季結束後，決定透過入札制度挑戰大聯盟，並且外界普遍認為下家是擁有大谷翔平、山本由伸兩位日籍大前輩的道奇，不過《洛杉磯時報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。