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MLB／大都會開3年約挖角洋基牛棚霍梅斯 新賽季計劃轉先發

聯合新聞網／ 綜合報導
霍梅斯轉戰大都會。 美聯社
霍梅斯轉戰大都會。 美聯社

紐約兩大豪門大都會洋基隊休賽季競爭自由市場最大咖索托（Juan Soto），開獎前大都會先成功挖角洋基牛棚大將霍梅斯（Clay Holmes）。

據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，大都會以3年3800萬美元合約簽下霍梅斯，2026年結束後能跳出合約，如先前傳聞，大都會計劃讓霍梅斯轉任先發。

現年31歲的霍梅斯上季出賽67場，主投63局送出68K，防禦率3.14，每局被上壘率1.30。他有30次救援成功，但13次救援失敗，穩居聯盟砸鍋王，終結者位置也被拔掉。

霍梅斯季後賽表現回穩，出賽13場，主投12局，防禦率2.25，每局被上壘率1.08。他與新終結者威佛（Luke Weaver）攜手為洋基守住許多場勝利。

大都會 洋基

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