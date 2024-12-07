MLB／咬爛實況野球君後 大谷愛犬Decoy再收「乾爹」禮物有亮點

大谷翔平曬出愛犬Decoy的新玩具，是來自電玩遊戲公司KONAMI的一隻狗狗玩偶，Decoy咬著玩、躺著睡，寵物碗也有巧思，畫上Decoy與大谷夫婦的卡通圖案，讓球迷直呼被療癒，但也有人好奇這次玩偶可以撐多久。

大谷一連分享3張照片、1則影片，全是Decoy當主角，包括躺在狗狗玩偶上熟睡的模樣。另一亮點來自Decoy的寵物碗，碗內是一家三口的畫像，同樣是來自KONAMI的禮物。

大谷為KONAMI旗下「eBaseball™: MLB PRO SPIRIT」電玩遊戲代言人，這並非大谷第一次分享Decoy收到來自KONAMI的禮物，今年1月就曾貼出Decoy咬爛實況野球君絨毛玩偶，照片中棉花四散滿地，Decoy則是一臉純真無邪。這回Decoy再度收到KONAMI送上的玩偶禮物，也讓日本媒體想起年初那個被「速攻破壞」的玩偶。

大谷翔平IG限時動態貼出愛犬Decoy照片。圖／截圖自大谷翔平IG