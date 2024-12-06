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MLB／除了索托還要塞揚王牌 美媒曝洋基成伯恩斯主力競爭者

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯伯恩斯休賽季成為自由球員，根據《紐約郵報》記者海曼報導，洋基是主力競爭者。 美聯社
金鶯伯恩斯休賽季成為自由球員，根據《紐約郵報》記者海曼報導，洋基是主力競爭者。 美聯社

洋基為求繼續衝擊世界大賽，除了積極留住天才強打索托Juan Soto）外，也在各方面尋求大補強。根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，今年休賽季成為自由球員的金鶯王牌伯恩斯Corbin Burnes）成為條紋軍強力潛在目標。

海曼表示，伯恩斯在自由市場相當搶手，有多支球隊有意網羅，其中洋基、藍鳥、紅襪、金鶯和巨人是「主力競爭者」，且前三隊都已經與這位強投有過會談。

這場王牌爭奪戰也與市場中另一位大咖有些關聯，大聯盟官網點出，許多追求伯恩斯的球隊也同時在爭奪索托，如洋基、藍鳥和紅襪等。而隨著索托塵埃落定，伯恩斯的市場將更加升溫。

伯恩斯曾憑藉超強實力，在2021年榮獲揚獎，本季表現依舊精采，效力金鶯登板32場，戰績15勝9敗，主投194.1局送出226K，防禦率2.92。

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