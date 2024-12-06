MLB／近藤健介傳「沒什麼了不起」給大谷 預測明年20勝50轟

道奇隊日本巨星大谷翔平本季達成「50轟50盜」史無前例偉業，過去與他同屬火腿隊的前隊友近藤健介透露他曾傳訊息「恭喜」大谷，但被吐槽。

近藤健介。聯合報系資料照

近藤健介去年離開待了多年的火腿，轉戰軟銀鷹隊。富士電視台近日在節目《中居正廣的職業珍奇球技大賞2024》上邀請近藤健介，請他分享與大谷在火腿隊的趣事，近藤比大谷大1歲，過去常擔任大谷的司機，送他回家。

近藤對大谷旅美後的進步感到十分驚訝，去年經典賽親眼見證他的表現後，認為他比日職時期強5倍之多。大谷今年不只繳出54轟59盜，還幫助道奇奪下世界大賽冠軍，當時近藤傳訊息給大谷，開玩笑表示，「其實沒有什麼了不起。」

近藤之後還是有認真地恭喜，大谷則回：「你直接說恭喜不就好了？」兩人互相吐槽，展現深厚的好交情。

大谷翔平明年有望恢復投打二刀流身分，近藤預測投手大谷能奪20勝，打者翔平有可能敲出40或50轟。