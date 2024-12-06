MLB／想變強不能和大谷同隊 洛媒建議「令和怪物」去教士

羅德「令和怪物」佐佐木朗希今年賽季結束後，決定透過入札制度挑戰大聯盟，並且外界普遍認為下家是擁有大谷翔平、山本由伸兩位日籍大前輩的道奇，不過《洛杉磯時報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）認為若這位年輕投手想成為頂尖球員，就不該和大谷當隊友。

赫南德茲在一黨播客節目《The John Kentera Show》中，被主持人問道佐佐木朗希的未來去向，而對此他回應：「我認為這取決於『他對生涯成就的追求』以及『他有沒有想成為最頂尖的選手的決心』。」

「若想成為最頂尖的選手，就必須擊敗大谷，不是嗎？」赫南德茲認為，如果佐佐木朗希想要成長為王牌並站上聯盟之巔，教士會是更好的選擇，「那裡有達比修有，他不僅是一個很棒的前輩，其經驗也能夠幫助朗希更快適應大聯盟。」