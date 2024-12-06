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MLB／想變強不能和大谷同隊 洛媒建議「令和怪物」去教士

聯合新聞網／ 綜合報導
洛時記者赫南德茲認為佐佐木朗希若想成為頂尖球員，應該去教士而非道奇。 美聯社
洛時記者赫南德茲認為佐佐木朗希若想成為頂尖球員，應該去教士而非道奇。 美聯社

羅德「令和怪物」佐佐木朗希今年賽季結束後，決定透過入札制度挑戰大聯盟，並且外界普遍認為下家是擁有大谷翔平山本由伸兩位日籍大前輩的道奇，不過《洛杉磯時報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）認為若這位年輕投手想成為頂尖球員，就不該和大谷當隊友。

赫南德茲在一黨播客節目《The John Kentera Show》中，被主持人問道佐佐木朗希的未來去向，而對此他回應：「我認為這取決於『他對生涯成就的追求』以及『他有沒有想成為最頂尖的選手的決心』。」

「若想成為最頂尖的選手，就必須擊敗大谷，不是嗎？」赫南德茲認為，如果佐佐木朗希想要成長為王牌並站上聯盟之巔，教士會是更好的選擇，「那裡有達比修有，他不僅是一個很棒的前輩，其經驗也能夠幫助朗希更快適應大聯盟。」

MLB 佐佐木朗希 大谷翔平 山本由伸 教士 道奇 達比修有

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