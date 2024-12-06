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MLB／洋基高機率成下家 美媒看好「北極熊」合約破億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
阿隆索今年成為自由球員，大聯盟官網記者狄柯摩撰文分析這位重砲去向與價碼。 法新社
阿隆索今年成為自由球員，大聯盟官網記者狄柯摩撰文分析這位重砲去向與價碼。 法新社

大都會強打「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今年成為自由球員，是除索托（Juan Soto）外另一位超大咖球員，受到眾多球隊關注。近日，大聯盟官網記者狄柯摩（Anthony DiComo）就撰文分析，並預測這位重砲新東家去向與價碼。

狄柯摩指出，雖然阿隆索並未明說，但老東家大都會仍是他最有興趣的球隊。不過球團目前將注意力與薪資空間都投入「索托爭奪戰」中，並且捕手補強的開銷也是一大消耗，阿隆索可能不在考慮範圍內。

但紐約另一支球隊展現比大都會更高的興致，洋基和一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）分手後亟欲補強一壘，阿隆索就會是完美人選。且狄柯摩認為，若球隊簽回索托，同樣在經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下的阿隆索成為條紋軍機會更高。

至於價碼部分，阿隆索去年拒絕大都會開出的7年1.58億美金（約台幣51.1億）延長合約，有理由推斷他想要更高價碼。此萬波拉斯旗下的一壘名將都有不錯的薪資，雖然未必能及前輩，但狄柯摩預估阿隆索還是可以得到總值破億的合約。

Alonso MLB 大都會 洋基 阿隆索

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