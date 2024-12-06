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MLB／三振大谷1次還不夠？名投痛批「黃金打者」規則太不現實

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟欲引進「黃金打者」規則，引起名投「火箭人」克萊門斯直批「不現實」。 路透社
大聯盟欲引進「黃金打者」規則，引起名投「火箭人」克萊門斯直批「不現實」。 路透社

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）欲引進「香蕉聯盟」的「黃金打者」規則，引起不小爭議。除了道奇MVP強打弗里曼（Freddie Freeman）表達反對，連7屆塞揚傳奇「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）都認為不妥當，直批「不現實」。

「香蕉聯盟」比賽內容極具觀賞性，其中「黃金打者」規則可以讓球隊無視打序，任選一名打者上場。而大聯盟為了再現經典賽大谷與楚奧特（Mike Trout）最後的對決，想要引進該規則卻遭到抨擊，克萊門斯就在個人社群表態：「太不現實了吧，想像你在無人出局且滿壘情況下對決大谷翔平，然後你把他三振了，但對手卻用這個規則讓大谷再次上場，難道要再對決一次嗎？」

不過曼弗瑞也表示，目前「黃金打者」規則還在討論中，並且有多項限制，例如1場比賽僅能使用1次、要在第7局之後並且落後的球隊才能使用，以及使用當下要是滿壘或是得點圈情況。

Clemens MLB 克萊門斯 大谷翔平

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