MLB／有約在身依然搶手 美媒曝3隊有意招募前國聯MVP貝林傑

前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）今年雖然決定續留小熊，但根據《670 The Score》記者萊文（Bruce Levine）報導，球隊仍有很大機會交易這位重砲，並且洋基、水手和太空人都已經有進行接觸。

去年貝林傑在經歷多年的撞牆期後找回身手，靠著單季26轟、97分打點、打擊率3成07的成績，為自己掙來3年8000萬美元（約台幣26億）合約，並附帶2024、25年逃脫條款。今年賽季他因為肋骨傷勢狀態下滑，出賽130場僅繳出18轟、78分打點和2成66打擊率，而他也決定行使選擇權續留小熊，明年年薪為2750萬美元（約台幣8.9億）。

雖然貝林傑今年狀態不如去年，但成績單還是可圈可點，讓他即便有約在身依舊不乏追求者。萊文指出，洋基、水手和太空人都展現出意圖，但一切得等「索托（Juan Soto）爭奪戰」結束後才會有著落。若貝林傑真的成為條紋軍，將會追隨父親老貝林傑（Clay Bellinger）腳步，老爸曾效力洋基3年。

洋基部分，隨著與瑞佐（Anthony Rizzo）分手後，一壘手勢必需要進行補強，而能夠司職一壘和外野的貝林傑將會是合適的人選，並且他的進攻砲火也值得期待。