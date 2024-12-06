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MLB／與大谷翔平頭碰頭成絕響 馬林魚新教頭索簽名當餞別禮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊一壘指導教練麥卡洛夫(右)成為馬林魚新教頭，未來無法在一壘和大谷相見了。 路透
道奇隊一壘指導教練麥卡洛夫(右)成為馬林魚新教頭，未來無法在一壘和大谷相見了。 路透

麥卡洛夫（Clayton McCullough）卸下道奇隊一壘指導教練的身分，成為馬林魚隊新教頭，無法再於一壘見證大谷翔平偉業，他透露球季結束後拿了一張兩人頭碰頭上壘慶祝的繪圖，請大谷簽名，「我會好好收藏的！」

大谷本季締造54轟、59盗的大聯盟史上空前賽季，有在關注道奇比賽的球迷，一定都會注意到，大谷上壘後會與一壘教練頭碰頭慶祝，而這人正是麥卡洛夫，新球季將轉戰馬林魚陣營執掌兵符。

麥卡洛夫接受「Foul Territory」節目訪問，被問到是否有向大谷要簽名，他笑說，有人畫了一張兩人在一壘上頭碰頭的畫像給他，「球季結束後，我詢問他能否幫我簽名，而他非常親切地簽了，那是張很酷的畫作，我會好好收藏。」「Foul Territory」節目形容是來自大谷的餞別禮。

麥卡洛夫也提到，自己很幸運，可以在現場見證大谷的歷史性賽季，包括以再見滿貫砲的方式完成「40-40」，以及在邁阿密完成「50-50」

時瘋狂的3轟2盜6安10打點，都讓他的紀錄更加令人印象深刻。

大谷翔平 道奇 馬林魚

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