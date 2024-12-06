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MLB／大谷經紀人曝去年藍鳥烏龍爆料 唯一未求證球隊因自知是假的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷專訪今日曝光，經紀人巴列羅（左）再次還原牽涉藍鳥隊的烏龍班機風波。 路透
大谷專訪今日曝光，經紀人巴列羅（左）再次還原牽涉藍鳥隊的烏龍班機風波。 路透

大谷翔平接受「今日美國」專訪，回憶去年冬天的談約點滴，經紀人巴列羅（Nez Balelo）也再次還原牽涉藍鳥隊的烏龍班機風波，直言對藍鳥真的很不好意思，當時唯一沒有來電聯繫的球隊就是藍鳥，因為他們知道是假的。

去年此時，大谷在自由市場上挑選新東家，因一件烏龍爆料生波，先是美國記者爆料大谷正在飛往多倫多的班機上，接著網路消息稱菊池雄星預訂高檔壽司餐廳，加上當時確實有一班從安那罕飛往多倫多的私人飛機，讓外界一度以為大谷即將和藍鳥簽約，但最終證明全是假新聞。

巴列羅表示，這件事在加拿大引起軒然大波是自己所不樂見的，「那裡有許多善良、有品格的人，而記者無理的作為傷害了球團、球迷以及加拿大。」

巴列羅回想事發當下，許多條件完美配合在一起，讓各界都開始有點相信了，許多與大谷接洽談約的球隊都著急來電，「我和他們澄清，沒有，我不在飛機上，翔平也不在飛機上。」

「唯一沒打來的是藍鳥，他們知道我們不在飛機上。」巴列羅對藍鳥球團、球迷感到抱歉，「害他們有一瞬間以為翔平真的要來了，這是我對整件事最遺憾的部分。」

大谷翔平 菊池雄星 藍鳥

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