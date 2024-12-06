MLB／「自由人」世界大賽後終於動刀右腳踝 春訓前有望歸隊

道奇強打弗里曼（Freddie Freeman）整個季後賽之旅都帶著右腳踝傷勢出戰，今天終於確定接受手術，並有機會在春訓前康復歸隊。

弗里曼在今年9月因為一次跑壘扭傷右腳踝，但他仍決定帶傷上陣季後賽，並在世界大賽繳出4轟12分打點的瘋狂表現，不僅幫助道奇捧起冠軍金盃，個人也獲選MVP。

隨著休賽季展開，道奇球團也宣布「自由人」弗里曼今天接受右腳踝手術，由肯尼斯（Kenneth Jung）執刀，目的是清創和清除游離軟骨。若恢復狀況良好，他有機會能在春訓回歸球隊訓練。

35歲的弗里曼今年例行賽狀態略顯掙扎，敲出22轟和89分打點，打擊率三圍.282／.378／.476，不過世界大賽系列戰揚眉吐氣，狂夯4轟，其中還包括1支驚天動地的再見滿貫砲，上演「讓1隻腳都贏」的逆轉大戲。