MLB／不缺錢但缺季後賽 大谷談空前延遲支付合約效益「有價值！」

「以前我在天使隊，看道奇隊打季後賽好像很容易。」大谷翔平球季後接受「今日美國」專訪，回顧2024年的不可思議賽季，轉隊第一年締造54轟、59盗，解鎖季後賽夢想，且一舉打下世界大賽冠軍，他直言真的加入道奇後，覺得要打季後賽其實真的不容易，尤其教士隊為他們帶來的考驗，所以真的達成後，更覺得一切都很特別。

「今日美國」今天刊出大谷的專訪內容，談到在道奇的第一年，大谷直言：「超出了我的預期，首先是我們打進了季後賽，還贏得了世界大賽，還能要求比這更多嗎？」

時間回到去年冬天，大谷在自由市場挑選他的新東家，他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）表示，「我希望球隊可以理解並重視翔平真正的價值，包括他所能帶來的場外效益，他能吸引更多贊助商和品牌與球隊合作，以及驚人的周邊商品銷售，你必須把這些價值也計算進去。」

「有些球隊不懂，所以我們的談話沒有共識。」巴列羅坦言：「但是，顯然道奇是懂的，所有球團高層都從談約第一天就知道這件事，他們知道翔平的價值，所以看看他們最後的收穫吧！」道奇拒絕透露簽下大谷翔平後新增的贊助商、周邊、票房收入，但業界則估計為1.2億美元。

大谷翔平球季後接受「今日美國」專訪，回顧2024年的不可思議賽季。 美聯社

大谷的野心不在自己荷包，而是打造一支冠軍隊，這篇專訪中也談到當他提出延遲支付構想時球團的反應。球團總裁卡斯坦（Stan Kasten）回憶，一開始還以為是自己聽錯，「當時我跟弗里德曼（Andrew Friedman，道奇棒球部門執行長）說『麻煩你再說一次』，他只是回應『我們來想辦法完成吧！』」

巴列羅說：「大谷當時是說，如果我把全部或部分薪水延遲支付會怎樣呢？我現在不缺錢。」這樣的操作讓他的年薪在團隊薪資採計上從7000萬美元降到4600萬美元，也給予道奇補強空間，「他希望讓道奇年復一年具有競爭力，打造有爭冠實力的球隊，他有願景，而這願景最終成為了現實。」

大谷迫切想要完成的季後賽夢想，在轉隊第一年就實現。從季後賽的局外人變成局內人，大谷回想：「道奇隊史擁有許多成功賽季，幾乎年年打進季後賽，以前我在天使，從其他球隊的角度來看，感覺道奇要打季後賽好像是件很容易的事，但當我真正來到這支球隊，發現真的要很拚才能進季後賽，教士也在最後關頭給了我們很大壓力，真的是很艱難的經驗，但這也讓這一切更特別、更為此感到激動，我真的很享受。」

大谷在合約上讓步，道奇高層也允諾打造最強球隊，大谷說：「可以贏得世界大賽，某種意義上來說，我和球團信守了對彼此的承諾。」他更進一步透露，「我知道他們正在整建球場（斥資1億美元翻新球員休息室），創造更多資源，好讓我們可以簽下更多其他球員。」看到道奇持續在想辦法讓陣容更強大，大谷看自己的合約，直言真的很有價值，「知道自己所做的事，真的幫助到道奇拿下世界大賽冠軍，這種感覺真的很美妙也覺得很有價值。」