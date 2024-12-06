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MLB／破隊史紀錄！運動家3年6700萬美元網羅塞佛里諾

聯合新聞網／ 綜合報導
塞佛里諾。 路透
塞佛里諾。 路透

運動家隊明年球季搬遷至沙加緬度，今天以3年6700萬美元簽下強投塞佛里諾（Luis Severino），創隊史最貴合約紀錄。

塞佛里諾生涯前8年都效力洋基隊，雖然一度繳出王牌伸手，但傷勢不斷。今年以1年1300萬美元轉戰同城的大都會隊，身體狀態維持不錯，先發31場，主投182局送出161K，防禦率3.91，還投出生涯第2場完投完封。

休賽季塞佛里諾拒絕大都會合格報價，沒想到以省錢聞名的運動家竟「大撒幣」，開出3年6700萬美元大合約網羅，打破原本由2004年三壘手查維茲（Eric Chavez）保持的6年6600萬元合約紀錄。

大聯盟官網指出，這份合約2026年有逃脫條款。塞佛里諾也在個人社群發文向紐約球迷告別，「感謝紐約大都會球迷們一整年的支持，感謝大都會工作人員和管理層的付出，我會永遠感謝這個難忘的賽季。」

大都會 運動家

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