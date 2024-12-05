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MLB／傳洋基已與2大咖投手會面 索托備案是「游擊砲」亞當斯

聯合新聞網／ 綜合報導
左投弗里德。 路透
左投弗里德。 路透

今年世界大賽不敵道奇隊的洋基隊，休賽季除全力留索托（Juan Soto）外，也將目光放在自由市場上2名頂級先發投手弗里德（Max Fried）和伯恩斯（Corbin Burnes）。

左投弗里德生涯前8季都效力勇士隊，曾在2022年國聯塞揚票選第2，今年為勇士先發29場，主投174.1局送出166K，防禦率3.25，每局被上壘率1.16，表現堪成王牌投手。

「YES Network」主播凱伊（Michael Kay）今天發文指出，「洋基昨天和弗里德進行90分鐘視訊，據說很順利，弗里德非常喜歡洋基，顯然還會再進行一次會議。」

自由球員市場最大咖右投伯恩斯。 法新社
自由球員市場最大咖右投伯恩斯。 法新社

據《紐約郵報》報導，洋基這次會議派出總經理凱許曼（Brian Cashman）和總教練布恩（Aaron Boone）等6人，11月底也和伯恩斯會面過。伯恩斯連4年獲選全明星，本季在金鶯隊先發32場，主投194.1局送出181K，防禦率2.92，每局被上壘率1.09。

洋基目前先發輪值已有王牌柯爾（Gerrit Cole）、左投洛登（Carlos Rodon）、 史卓曼（Marcus Stroman）、左投柯特斯（Nestor Cortes）、施密特（Clarke Schmidt）和新人王希爾（Luis Gil）。因此如果成功補強上述2位強投其中1人，交易案很有可能發生。

游擊砲亞當斯。 法新社
游擊砲亞當斯。 法新社

大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）今天也發文指出，如果洋基續留索托失敗，可能會爭取頂尖游擊手亞當斯（Willy Adames）。亞當斯本季效力釀酒人隊，出賽161場，累積33轟、112分打點和21次盜壘都創生涯新高，打擊率0.251，整體攻擊指數（OPS）0.794。

先前有消息指出，洋基不會續留二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）。費恩森認為，如果洋基簽下亞當斯，可繼續讓沃爾普（Anthony Volpe）當游擊手，齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）回二壘，亞當斯守三壘。消息人士指出，儘管亞當斯傾向繼續守游擊，但願意為了美金改變守位。

伯恩斯 洋基 索托

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