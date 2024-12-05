聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／目標不只上大聯盟 鄭宗哲要成為每天上場的球員

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（左）、吉力吉撈．鞏冠（右）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影
NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（左）、吉力吉撈．鞏冠（右）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影

海盜隊3A好手鄭宗哲今天參加NIKE青棒訓練營，分享自己的旅美心得，鼓勵選手要持續向上邁進，對自己的期許不只是明年升上大聯盟，更要成為能夠在大聯盟每天上場的選手。

鄭宗哲已經被海盜隊放進40人名單，距離大聯盟差一步，談到這點，鄭宗哲認為確實很接近，但也知道美職運作上有很多因素要考量，也需要機運，「有選擇權、年資、經驗、陣容等問題，但總要有第一天，才能去累積每一天。」

但能夠進入40人名單，鄭宗哲覺得已經很幸運，「回頭來看，一個屏東的小孩子，有一天被大聯盟球隊放在重要的位置，沒有海盜隊就沒有現在的我，不知道自己會英文、不知道自己能開轟，很謝謝海盜隊的栽培，不管有沒有上，都不會有遺憾。」

不過鄭宗哲也說：「當然我相信自己可以上大聯盟，目標不是上大聯盟，而是能夠每天上場，不知道機會什麼時候到。」

鄭宗哲這段時間待在台灣也沒荒廢，向中職爭取參加冬季聯盟，預計出賽6場的他已經打完3場，「不在意現在的成績，最主要是是看自己訓練到這階段，處於什麼狀態，現在動作有點前傾，調整後再看看。」

NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（右）、吉力吉撈．鞏冠（左）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影
NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（右）、吉力吉撈．鞏冠（左）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影

大聯盟 海盜 鄭宗哲

延伸閱讀

12強賽／鄭宗哲分析冠軍戰擊倒戶鄉關鍵 打經典賽已向海盜提案

12強賽／經典賽資格賽中華隊變陣 蔡其昌盤點旅外戰力

冬盟／鄭宗哲安打開張 何恆佑2安2打點台灣山林搶勝

冬盟／鄭宗哲首戰安打沒開張 台灣山林與日職白隊打和

相關新聞

MLB／傳洋基已與2大咖投手會面 索托備案是「游擊砲」亞當斯

今年世界大賽不敵道奇隊的洋基隊，休賽季除全力留索托（Juan Soto）外，也將目光放在自由市場上2名頂級先發投手弗里德（Max Fried）和伯恩斯（Corbin Burnes）。 左投弗里德

MiLB／目標不只上大聯盟 鄭宗哲要成為每天上場的球員

海盜隊3A好手鄭宗哲今天參加NIKE青棒訓練營，分享自己的旅美心得，鼓勵選手要持續向上邁進，對自己的期許不只是明年升上大...

MLB／傳道奇不是佐佐木朗希爭奪戰領先者 教士處有利地位

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希休賽季將透過入札制度挑戰大聯盟，雖一開始外界看好道奇隊拿下，但近期風向似乎變成教士隊領先爭奪戰。 古巴知名記者羅梅洛（Francys Romero）發文指出，多位

MLB／被問保時捷收到沒？羅伯茲：我想聽聽大谷怎麼說

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）因宣傳為木下集團拍攝的廣告而來到日本，被問到有沒有收到大谷翔平送的保時捷時...

MLB／大谷翔平3月開幕戰二刀流？道奇教頭老實說：很難

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）因宣傳為木下集團拍攝的廣告而來到日本，也帶來了明年開幕戰大谷翔平來不及以「...

MLB／翻譯+5張返家機票全包了！天使對菊池雄星展最高誠意

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）發文透露菊池雄星與天使隊3年合約細節，翻譯、防護員以及商務艙往返機票費用都附在合約內。 本季是菊池雄星大聯盟生涯第6年，走過了生涯前3年跌跌撞撞的表現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。