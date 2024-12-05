MLB／傳道奇不是佐佐木朗希爭奪戰領先者 教士處有利地位

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希休賽季將透過入札制度挑戰大聯盟，雖一開始外界看好道奇隊拿下，但近期風向似乎變成教士隊領先爭奪戰。

古巴知名記者羅梅洛（Francys Romero）發文指出，多位業內人士認為，教士在簽下佐佐木朗希方面處於有利地位。

起初外界都看好佐佐木朗希加入道奇，與大谷翔平和山本由伸組成日本3王牌。不過《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）今天也提到，教士才是領先者，「一開始很多人認為道奇更有優勢，但教士威脅性很大。我聽說佐佐木非常仰慕達比修有，因此教士很有可能簽下他，我認為教士的機會比先前預估還高。」

據現行制度，申請入札的日職球員未滿25歲或年資不滿6年，只能簽小聯盟合約。佐佐木朗希尚未正式入札，大聯盟國際自由球員簽約期是每年1月15日至12月15日，如果他今年沒完成簽約，就要等到明年1月15日後，才能簽下合約。