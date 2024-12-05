快訊

瓊瑤在中國：90年代的青春愛情，到迷因吐槽表情包

9歲男童參加路跑遭撞命喪輪下 告別式前肇事駕駛道歉信曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／傳道奇不是佐佐木朗希爭奪戰領先者 教士處有利地位

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希休賽季將透過入札制度挑戰大聯盟，雖一開始外界看好道奇隊拿下，但近期風向似乎變成教士隊領先爭奪戰。

古巴知名記者羅梅洛（Francys Romero）發文指出，多位業內人士認為，教士在簽下佐佐木朗希方面處於有利地位。

起初外界都看好佐佐木朗希加入道奇，與大谷翔平和山本由伸組成日本3王牌。不過《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）今天也提到，教士才是領先者，「一開始很多人認為道奇更有優勢，但教士威脅性很大。我聽說佐佐木非常仰慕達比修有，因此教士很有可能簽下他，我認為教士的機會比先前預估還高。」

據現行制度，申請入札的日職球員未滿25歲或年資不滿6年，只能簽小聯盟合約。佐佐木朗希尚未正式入札，大聯盟國際自由球員簽約期是每年1月15日至12月15日，如果他今年沒完成簽約，就要等到明年1月15日後，才能簽下合約。

佐佐木朗希 教士 道奇

相關新聞

MLB／傳道奇不是佐佐木朗希爭奪戰領先者 教士處有利地位

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希休賽季將透過入札制度挑戰大聯盟，雖一開始外界看好道奇隊拿下，但近期風向似乎變成教士隊領先爭奪戰。 古巴知名記者羅梅洛（Francys Romero）發文指出，多位

MLB／被問保時捷收到沒？羅伯茲：我想聽聽大谷怎麼說

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）因宣傳為木下集團拍攝的廣告而來到日本，被問到有沒有收到大谷翔平送的保時捷時...

MLB／大谷翔平3月開幕戰二刀流？道奇教頭老實說：很難

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）因宣傳為木下集團拍攝的廣告而來到日本，也帶來了明年開幕戰大谷翔平來不及以「...

MLB／翻譯+5張返家機票全包了！天使對菊池雄星展最高誠意

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）發文透露菊池雄星與天使隊3年合約細節，翻譯、防護員以及商務艙往返機票費用都附在合約內。 本季是菊池雄星大聯盟生涯第6年，走過了生涯前3年跌跌撞撞的表現

MLB／本季仍能飆169.1公里火球 「古巴飛彈」查普曼加盟紅襪

「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天以1年1075萬美元（約新台幣3.49億）合約轉戰紅襪隊，這將是他大聯盟效力第7支球隊，有望補強紅襪牛棚戰力。 現年36歲的查普曼，均速已

MLB／道奇撒錢不手軟！眾球星延遲支付金額破10億美元

剛奪得世界大賽冠軍的道奇隊仍持續補強，根據《美聯社》報導，道奇在2028年到2046年之間，隊上有7名選手執行延遲支付，總額超過10億美元（約新台幣328億元）。 道奇網羅了2屆塞揚左投史奈爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。