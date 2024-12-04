MLB／被問保時捷收到沒？羅伯茲：我想聽聽大谷怎麼說

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）因宣傳為木下集團拍攝的廣告而來到日本，被問到有沒有收到大谷翔平送的保時捷時，一句話讓記者會場充滿歡樂氣氛，「還沒有進度呢。」

日本媒體關心大谷的保時捷之約，原因是今年季初他加盟道奇時，投手凱利（Joe Kelly）將「17號」球衣讓出，沒想到凱利竟收到一台保時捷回禮。

今年5月大谷追平羅伯茲的道奇隊史日本出生球員最多轟紀錄時，曾送給羅伯茲一輛保時捷玩具車，當時有媒體詢問，「是否會送羅伯茲一台真車？」大谷笑回：「如果我們贏得世界大賽冠軍，我會考慮看看。」

道奇真的在大谷加入的第一年就奪冠，羅伯茲也被問到收到保時捷了嗎？他先是回顧了一下約定的起源，隨後說到：「雖然拿下了世界大賽冠軍，但在那之後，還沒有進度呢，我也想聽聽大谷的回答。」勾起現場媒體笑聲。

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