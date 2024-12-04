MLB／大谷翔平3月開幕戰二刀流？道奇教頭老實說：很難

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）因宣傳為木下集團拍攝的廣告而來到日本，也帶來了明年開幕戰大谷翔平來不及以「二刀流」上場的壞消息。

這支羅伯茲為主角拍攝的廣告將在明年1月公開播放，談到第一次自己獨自當主角拍攝廣告，羅伯茲表示，一開始當然很緊張，但後來專注在要傳達木下集團的理念，很期待看到成品。

道奇與小熊隊明年3月將在東京巨蛋舉行海外開幕戰，大谷自然是外界關注焦點，只不過大谷今年10月在對戰洋基隊的世界大賽第二戰左肩受傷，並於11月接受手術。

被問到大谷復原進度，羅伯茲表示，自己離開洛杉磯前才與大谷聯繫過，「老實說，我認為要在3月就讓他同時投球、打擊是有難度的，但他應該能以打者身分亮相。」

羅伯茲指出，明年球季大谷的投球局數會有限制，因此要倒過來看，為了讓他能夠在10月時依舊能登板投球，要在3月開始投球就變得很困難，「從長遠角度來看，他還是會以投手和打者的身分出賽。」

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