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MLB／翻譯+5張返家機票全包了！天使對菊池雄星展最高誠意
《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）發文透露菊池雄星與天使隊3年合約細節，翻譯、防護員以及商務艙往返機票費用都附在合約內。
本季是菊池雄星大聯盟生涯第6年，走過了生涯前3年跌跌撞撞的表現，近年表現漸趨穩定。今年7月底被藍鳥隊交易至太空人隊後，繳出5勝1敗、防禦率2.70的優異成績，合計本季在2隊出賽拿下9勝10敗，防禦率4.05，送出206次三振。
季後菊池與天使簽下3年6300萬美元（約新台幣20億）合約，目前年薪2100萬美元（約新台幣6.6億）的他，與「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）並列隊史投手第2高薪，第1是現在效力道奇隊，同時也是菊池花卷東高校的學弟大谷翔平。
據海曼報導，合約還包含10萬美元（約新台幣325萬元）防護員薪資，加上7.5萬美元（約新台幣243萬元）翻譯費用。此外，球團還提供5張（每張不得超過1萬美元）日美往返商務艙機票。
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