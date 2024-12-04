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MLB／道奇撒錢不手軟！眾球星延遲支付金額破10億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
包含大谷翔平在內，道奇陣中一眾球星都選擇與道奇執行延遲支付，加總後道奇球團總共有超過10億美元的延遲支付薪資。 路透
包含大谷翔平在內，道奇陣中一眾球星都選擇與道奇執行延遲支付，加總後道奇球團總共有超過10億美元的延遲支付薪資。 路透

剛奪得世界大賽冠軍的道奇隊仍持續補強，根據《美聯社》報導，道奇在2028年到2046年之間，隊上有7名選手執行延遲支付，總額超過10億美元（約新台幣328億元）。

道奇網羅了2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）以及續留曾代表南韓出戰2023WBC的韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）。其中以5年1.82億美元補進的史奈爾，合約裡有5200萬美元的簽約金，這份合約中有6600萬美元是延遲支付，最遲將在2046年7月1日前付清。

史奈爾也選擇與道奇執行延遲支付。延遲支付不僅可以清出薪資空間，也能避免相關稅務。 美聯社
史奈爾也選擇與道奇執行延遲支付。延遲支付不僅可以清出薪資空間，也能避免相關稅務。 美聯社

艾德曼則是被道奇以5年7400萬美元的延長合約留住，延遲支付部分有2500萬美元，最遲要在2044年7月1日前付清。

「MVP三連星」中，大谷翔平簽下10年7億美元大約，有6.8億美元是延遲支付；貝茲（Mookie Betts）在2020年以12年3.65億美元續約，延遲支付1.15億美元；「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）在2022年以6年1.62億美元加盟道奇，有5700萬美元是延遲支付。

明星捕手史密斯（Will Smith）今年季初與簽下10年1.4億美元合約，道奇選擇延遲支付5000萬美元；「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）的1年2350萬美元合約中，有850萬美元也是延遲支付。

大谷翔平 道奇

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