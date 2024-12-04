MLB／大谷從對手變隊友 史奈爾加盟道奇呵呵笑：看看前三棒

道奇隊以5年1.82億美元合約簽下2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），今天在加盟記者會正式穿上7號球衣，他坦言大谷翔平對於自己決定加入道奇產生影響，想到未來有三位MVP跟自己是同隊，史奈爾忍不住笑了出來。

道奇今天為史奈爾舉辦加盟記者會，談到決定加盟道奇，除了有想要在洛杉磯生活的念頭外，最主要就是道奇球團打造出一支極具競爭力的球隊。

「看看他們的前三棒打者。」史奈爾說：「要跟他們對抗非常困難，現在我可以在另一邊、不用對抗，知道他們要為我打下分數，這真的非常興奮，呵呵呵。」

而被問到大谷翔平的存在對於加盟道奇是否起了作用？史奈爾也回答：「有他在打線中是一大動機，當然道奇全隊都非常棒，大家團結一心，我也想成為一份子，而翔平也在陣中，他至今的成就不可置信，我希望能靠近棒球界最棒的選手。」

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