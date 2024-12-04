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MLB／本季仍能飆169.1公里火球 「古巴飛彈」查普曼加盟紅襪
「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天以1年1075萬美元（約新台幣3.49億）合約轉戰紅襪隊，這將是他大聯盟效力第7支球隊，有望補強紅襪牛棚戰力。
現年36歲的查普曼，均速已不似過去100英里起跳，但本季他曾投出105.1英里（約169.1公里）速球，均速為99英里，仍具有一定壓制力。上賽季他在海盜出賽68場，拿下5勝5敗，防禦率3.79，收下22次中繼成功與14次救援成功，61.2局送出98次三振。
近幾季查普曼大多擔任中繼投手，而非過往為人所熟知的終結者。上賽季紅襪終結者是37歲的簡森（Kenley Jansen），他成為自由球員後，目前紅襪終結者位置上，有上季因韌帶置換手術而報銷的漢崔克斯（Liam Hendriks），以及史雷頓（Justin Slaten）一同競爭，查普曼在春訓期間也有機會爭取終結者一職。
本季查普曼仍有高達37.1%的三振率，為聯盟頂尖數據，不過控球部分仍是他的罩門，本季14.4%保送率是聯盟表最糟表現之一。
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