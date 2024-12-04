快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／本季仍能飆169.1公里火球 「古巴飛彈」查普曼加盟紅襪

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼今天轉戰紅襪，有機會與隊友競爭終結者職位。 路透
查普曼今天轉戰紅襪，有機會與隊友競爭終結者職位。 路透

「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天以1年1075萬美元（約新台幣3.49億）合約轉戰紅襪隊，這將是他大聯盟效力第7支球隊，有望補強紅襪牛棚戰力。

現年36歲的查普曼，均速已不似過去100英里起跳，但本季他曾投出105.1英里（約169.1公里）速球，均速為99英里，仍具有一定壓制力。上賽季他在海盜出賽68場，拿下5勝5敗，防禦率3.79，收下22次中繼成功與14次救援成功，61.2局送出98次三振。

近幾季查普曼大多擔任中繼投手，而非過往為人所熟知的終結者。上賽季紅襪終結者是37歲的簡森（Kenley Jansen），他成為自由球員後，目前紅襪終結者位置上，有上季因韌帶置換手術而報銷的漢崔克斯（Liam Hendriks），以及史雷頓（Justin Slaten）一同競爭，查普曼在春訓期間也有機會爭取終結者一職。

本季查普曼仍有高達37.1%的三振率，為聯盟頂尖數據，不過控球部分仍是他的罩門，本季14.4%保送率是聯盟表最糟表現之一。

大聯盟 查普曼

相關新聞

MLB／索托爭奪戰進入淘汰階段 有6億美元才能參戰

本季自由市場最大咖索托（Juan Soto）爭奪戰進入淘汰階段，根據「The Athletic」的報導，出價者最少都來到...

MLB／大谷從對手變隊友 史奈爾加盟道奇呵呵笑：看看前三棒

道奇隊以5年1.82億美元合約簽下2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），今天在加盟記者會正式穿上7號球衣，他坦言...

MLB／道奇撒錢不手軟！眾球星延遲支付金額破10億美元

剛奪得世界大賽冠軍的道奇隊仍持續補強，根據《美聯社》報導，道奇在2028年到2046年之間，隊上有7名選手執行延遲支付，總額超過10億美元（約新台幣328億元）。 道奇網羅了2屆塞揚左投史奈爾

MLB／本季仍能飆169.1公里火球 「古巴飛彈」查普曼加盟紅襪

「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天以1年1075萬美元（約新台幣3.49億）合約轉戰紅襪隊，這將是他大聯盟效力第7支球隊，有望補強紅襪牛棚戰力。 現年36歲的查普曼，均速已

MLB／MVP打線讓史奈爾爽翻 道奇總裁：打不贏就讓他加入

道奇隊在休賽季以5年1.82億美元合約簽下曾效力光芒、教士及巨人隊的2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），今天加盟記者會上，史奈爾表示，自己對道奇強力打線有十足信心。 史奈爾在記者會上分

MLB／明年去不去白宮會川普？日媒憂大谷將面對外交問題

2024年世界大賽冠軍道奇隊，明年球季將會獲得白宮邀請進行表揚，道奇預計會有球員抵制新上任的總統川普（Donald Trump），而道奇陣中2位日本球員：大谷翔平與山本由伸是否會一同前往，日媒《NEW

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。