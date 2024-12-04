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MLB／索托爭奪戰進入淘汰階段 有6億美元才能參戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
索托。 路透
索托。 路透

本季自由市場最大咖索托（Juan Soto）爭奪戰進入淘汰階段，根據「The Athletic」的報導，出價者最少都來到6億美元（約台幣195億），而且已經開始排除一些隊伍。

索托所屬的經紀人波拉斯（Scott Boras）今日在道奇球場表示，目前索托已經開始淘汰一些球隊，但並未透露是哪些隊伍。

目前對於索托最有興趣的球隊包括大都會洋基紅襪藍鳥與道奇，外界預期索托會在冬季會議結束前作出決定，甚至是在冬季會議開始前。

波拉斯認為不需要太過著急做出結論，「當你經歷這些事情，會有很多資訊要消化，我們跟許多球隊會面，也開始淘汰球隊，索托是個想法非常有條理的人，所以要等等看，我不認為會很快就有結論。」

索托的打擊天賦加上才26歲就成為自由球員，兩項條件讓他在爭取大約上佔據優勢，外界認為他有機會簽下12年長約，合約現值將超過大谷翔平與道奇隊簽下的10年、7億美元，大谷合約因有大量延遲支付，奢侈稅計算上為4.6億美元，照球員工會計算則是4.38億美元。

大都會 洋基 紅襪 索托 藍鳥 道奇

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