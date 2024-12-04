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MLB／MVP打線讓史奈爾爽翻 道奇總裁：打不贏就讓他加入
道奇隊在休賽季以5年1.82億美元合約簽下曾效力光芒、教士及巨人隊的2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），今天加盟記者會上，史奈爾表示，自己對道奇強力打線有十足信心。
史奈爾在記者會上分享，想加入道奇的理由很簡單，「你想想打線中的前3名球員，都是非常好的選手。知道他們會提供足夠的火力支援，是件令人很興奮的事。」史奈爾說著說著自己竟也笑了出來。
道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）向眾人解釋為何簽下史奈爾：「如果我們無法打敗他，那就讓他加入我們吧。」史奈爾生涯對道奇確實投得威風八面，對戰過14場比賽，防禦率2.62，被打擊率僅1成73。
史奈爾2020年效力光芒時，雖然在世界大賽G6繳出5.1局完全宰制的好投，但仍敗給道奇，他回憶當時的失敗時說道：「我很開心能從中學到新的經驗，在那次的對戰中我輸了，而道奇贏了，現在我想盡我所能幫助他們打進世界大賽。」
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