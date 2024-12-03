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MLB／明年去不去白宮會川普？日媒憂大谷將面對外交問題

聯合新聞網／ 綜合報導
明年道奇將以世界大賽冠軍隊的身分造訪白宮，大谷、山本是否前往，背後可能隱藏著諸多問題。 法新社
明年道奇將以世界大賽冠軍隊的身分造訪白宮，大谷、山本是否前往，背後可能隱藏著諸多問題。 法新社

2024年世界大賽冠軍道奇隊，明年球季將會獲得白宮邀請進行表揚，道奇預計會有球員抵制新上任的總統川普（Donald Trump），而道奇陣中2位日本球員：大谷翔平與山本由伸是否會一同前往，日媒《NEWS Post seven》擔憂，「最壞的情況下，可能會引發外交問題。」

加州是眾所皆知的民主黨鐵票倉，同時也是道奇主場的所在地，當時總教練羅伯茲（Dave Roberts）摘冠後第一時間就接到副總統，也是本次民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的賀電，但賀錦麗後續卻輸了總統大選。川普則是在2018年道奇在世界大賽敗給紅襪隊後批評過羅伯茲。

川普偶爾的脫稿演出與直接個性，考驗著球員們的應答能力。 路透
川普偶爾的脫稿演出與直接個性，考驗著球員們的應答能力。 路透

冠軍隊通常是安排隔年例行賽客場對戰國民隊時，也就是來到華盛頓的期間造訪白宮，2018年冠軍紅襪有部分球員故意缺席，包括總教練柯拉（Alex Cora）與貝茲（Mookie Betts）都沒去。2020年碰上川普連任失敗，已轉隊到道奇的貝茲便現身白宮。

日媒指出，身為全美最知名的日本人，若大谷婉拒白宮邀請，恐怕會造成日美雙方裂痕，就算大谷赴約，也得處處提防川普的冷箭，比方說針對大谷薪資給付的稅務問題，這將考驗大谷的臨場應變能力。但川普曾公開稱讚大谷是「現代貝比魯斯」，貌似對大谷的印象頗佳。

世界大賽 道奇

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