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MLB／紅雀救援王交易風聲不斷 海爾斯利：未曾想過會離開

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀救援王海爾斯利的交易風聲不斷，海爾斯利表示，雖然感情深厚，但仍將命運交給上帝。 路透
紅雀救援王海爾斯利的交易風聲不斷，海爾斯利表示，雖然感情深厚，但仍將命運交給上帝。 路透

本季美聯救援王，寫下破紅雀隊史紀錄的當家終結者海爾斯利（Ryan Helsley）近期傳出可能將離開待了近10年的紅雀，因為他節節高升的薪資不符合球隊重建的藍圖規劃，對此他則表示：「我只能保持專業的態度，繼續前進」。

30歲的海爾斯利本季寫下49次救援成功，不僅奪下美聯救援王，也破了紅雀隊史記錄。自2015選秀會被紅雀選中後，海爾斯利就未曾離開，2019年登上大聯盟至今，海爾斯利扛下了紅雀隊的最後防線。他透露，自己對紅雀的感情非常深厚，自小就是個紅雀迷，第2個女兒也將在聖路易出生，未曾想過要在聖路易之外的地方打球。

本季海爾斯利繳出2.06的防禦率，在66.1局的投球中飆出了79次三振。由於海爾斯利優秀的成績，他的薪水預計將會大幅上漲，這可能會讓他離開聖路易。紅雀目前的球隊方針著重在減少工資，並專注於他們的年輕新秀。

對此，海爾斯利則說：「我非常清楚，在商言商，生意上的問題往往是在感情之上，只要將問題處理好，生活還是要繼續過。」並表示自己將試著理解上帝的安排，並讓這些安排好好發揮效果。

大聯盟 紅雀

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