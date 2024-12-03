MLB／洋基要與托天子、瑞佐說再見？表現下滑+新秀崛起是主因
根據洋基隊自家媒體「YES Network」主持人柯瑞（Jack Curry）在個人社群《X》發文指出，洋基並無計畫與「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）以及瑞佐（Anthony Rizzo）續約。且柯瑞大膽預測洋基將會讓農場新秀德賓（Caleb Durbin）將會進入開季26人名單。
年僅24歲的德賓在洋基小聯盟持續進步，上賽季在3A與亞利桑納秋季聯盟也繳出好表現。在3A的82場出賽中，德賓以敲出10轟、60分打點並跑出29次盜壘，打擊三圍是優秀的 0.287/.396/.471。他的速度、防守和擊球能力的掌握都有機會為他爭取到一席之地。
美媒指出，鎮守二壘的德賓基本上可視為托瑞斯的反面，雖然托瑞斯的打擊能力不俗，但防守上也有很多不足之處，德賓可以確實地填補這個漏洞，且他極低的被三振率與速度，能夠造成投手與防守者的壓力。
報導中也透露，老將瑞佐的離開貌似勢在必行，本賽季瑞佐的攻守兩端都呈現下跌，洋基似乎已經準備探詢一壘防區的新可能性，且騰出來的薪資空間也多少有利洋基在索托（Juan Soto）的爭奪戰中獲得一些機會。
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