MLB／季後賽寫8.2局一分未失紀錄 牛棚老將康利有望與洋基續約

洋基隊老將康利（Tommy Kahnle）在季後成為自由球員，近2季都繳出不俗成績，傳出雙方都有意願再續前緣。 根據《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）指出，由於康利本賽季在牛棚擔任稱職角色，因此球團與他都有意願續約。
康利2023年由道奇隊轉戰洋基，連續2個賽季都繳出雙位數中繼成功，防禦率也都壓在3以下，是洋基牛棚的一員大將，本季寫下個人單季第2高的16次中繼成功，季後賽甚至還寫下8.2局未失分的紀錄。
康利2010年參與選秀就是被洋基選中，2013年後分別轉戰洛磯隊與白襪隊，洋基在2017年將他交易回來，直到2020年賽季結束加盟道奇，2023年又以自由球員身分回到洋基。雖然康利經驗豐富，但《紐約郵報》卻特別點出，他的傷病和耐戰度會是個問題。
目前效力日職養樂多燕子隊的村上宗隆日前宣布將在下個球季結束後透過入札制度挑戰大聯盟，此消息登上大聯盟官網，在日職的優異成績也被特別提及。
村上在過去2賽季中的表現較為平淡，但他仍維持著單季超過3
根據洋基隊自家媒體「YES Network」主持人柯瑞（Jack Curry）在個人社群《X》發文指出，洋基並無計畫與「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）以及瑞佐（Anthony Rizz
洋基隊老將康利（Tommy Kahnle）在季後成為自由球員，近2季都繳出不俗成績，傳出雙方都有意願再續前緣。 根據《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）指出，由於康利本賽季在牛棚擔任稱職角色，
大聯盟官方為了提高比賽的娛樂性和刺激收視率，有意效仿「香蕉聯盟」的規則之一：「黃金打者」，每場比賽每隊可以使用一次，可以在任何時候派出最強打者上場打擊，且不受退場規則限制，這項劃時代的規則目前仍僅止於
據《紐約郵報》的資深記者海曼（Jon Heyman）報導，今年在守護者隊大復活的33歲左投柏伊德（Matthew Boyd）與小熊隊簽下2年2900萬美元合約。
柏伊德生涯陸續效力藍鳥、老虎和水
大聯盟季後自由市場最大咖球員索托（Juan Soto）的爭奪戰仍在持續，包含母球團洋基隊、大都會隊以及藍鳥隊都是被媒體預估最有可能爭取到索托加盟的幾支球隊。而根據美媒指出，藍鳥被預測為有機會提供最高報
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