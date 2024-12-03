MLB／季後賽寫8.2局一分未失紀錄 牛棚老將康利有望與洋基續約

洋基隊老將康利（Tommy Kahnle）在季後成為自由球員，近2季都繳出不俗成績，傳出雙方都有意願再續前緣。 根據《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）指出，由於康利本賽季在牛棚擔任稱職角色，因此球團與他都有意願續約。

康利2023年由道奇隊轉戰洋基，連續2個賽季都繳出雙位數中繼成功，防禦率也都壓在3以下，是洋基牛棚的一員大將，本季寫下個人單季第2高的16次中繼成功，季後賽甚至還寫下8.2局未失分的紀錄。

康利在季後賽曾寫下8.2局未失分紀錄，但媒體指出在長期賽季下，他的身體狀況可能是個隱憂。 法新社

康利2010年參與選秀就是被洋基選中，2013年後分別轉戰洛磯隊與白襪隊，洋基在2017年將他交易回來，直到2020年賽季結束加盟道奇，2023年又以自由球員身分回到洋基。雖然康利經驗豐富，但《紐約郵報》卻特別點出，他的傷病和耐戰度會是個問題。

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