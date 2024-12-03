MLB／村上宗隆明年放眼大聯盟！ 官網撰文回顧村上各項紀錄

目前效力日職養樂多燕子隊的村上宗隆日前宣布將在下個球季結束後透過入札制度挑戰大聯盟，此消息登上大聯盟官網，在日職的優異成績也被特別提及。

村上在過去2賽季中的表現較為平淡，但他仍維持著單季超過30轟的個人紀錄，此外，村上還有1項值得被關注的紀錄，就是以單季56轟打破了傳奇球星王貞治在1964年創下的55轟，成為日本本土選手在NPB的單季新紀錄。

日前村上在與球團談約後的記者會上說道：「下個球季可能是我在日本職棒的最後一個賽季。」展現挑戰大聯盟的決心。大聯盟官網也寫道「日職單季全壘打紀錄保持人放眼明年挑戰大聯盟」。

文章內提到，村上儘管年輕，但日職生涯已累積224支全壘打、600分打點。還特別介紹村上在2021年和2022年連續兩年獲得中央聯盟MVP，在第2年更奪得中央聯盟三冠王，打擊率.3成18，敲出56轟以及134分打點。

商品推薦