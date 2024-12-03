MLB／季後賽壓制洋基 左投柏伊德2年2900萬美元轉戰小熊
據《紐約郵報》的資深記者海曼（Jon Heyman）報導，今年在守護者隊大復活的33歲左投柏伊德（Matthew Boyd）與小熊隊簽下2年2900萬美元合約。
柏伊德生涯陸續效力藍鳥、老虎和水手隊，2023年他重返老虎先發15場，但後來遭遇傷勢，接受TJ手術。今年6月他才和守護者簽大聯盟合約，8月14日面對小熊隊迎來賽季初登板，最後例行賽留下先發8場，防禦率2.72，每局被上壘率1.13的不俗成績。
柏伊德成為守護者隊季後賽先發輪值，主投11.2局送出14K，只失1分，尤其是在美聯冠軍賽G3投出5局0失分，率隊擊敗洋基隊，令球迷印象深刻。
如今小熊先發輪值大致底定，有王牌左投史提爾（Justin Steele）、日籍左投今永昇太、右投泰隆（Jameson Taillon）和柏伊德。第5號先發預計由上季先發29場的阿薩德（Javier Assad）與其他年輕投手競爭。
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