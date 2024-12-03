MLB／季後賽壓制洋基 左投柏伊德2年2900萬美元轉戰小熊

大聯盟官方為了提高比賽的娛樂性和刺激收視率，有意效仿「香蕉聯盟」的規則之一：「黃金打者」，每場比賽每隊可以使用一次，可以在任何時候派出最強打者上場打擊，且不受退場規則限制，這項劃時代的規則目前仍僅止於

2024-12-03 11:39