MLB／聯盟考慮增設「黃金打者」制 弗里曼想看大谷狂打但反對

大聯盟官方為了提高比賽的娛樂性和刺激收視率，有意效仿「香蕉聯盟」的規則之一：「黃金打者」，每場比賽每隊可以使用一次，可以在任何時候派出最強打者上場打擊，且不受退場規則限制，這項劃時代的規則目前仍僅止於討論，且獲得較大的反彈聲浪。。

據《The Athletic》報導指出，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）日前受訪表示，在球隊老闆會議當中曾討論過此項特殊規則，不過還在初步的階段，同時也有著些許限制：如兩隊每場比賽只能使用1次，或者在第7局或7局後才能採用，以及只有落後和平手的球隊才能使用這項規則。

香蕉棒球有許多有趣的規則，比賽內容娛樂性高，賽前也會全隊一起跳舞。 美聯社

大聯盟引進「黃金打者規則」就是想要再現如2023年經典賽大谷翔平對決楚奧特（Mike Trout）的經典場面。而釀酒人隊明星外野手葉力奇（Christian Yelich）表示，這會讓比賽更增娛樂性、也能讓比賽更刺激，但雙城隊球星柯瑞亞（Carlos Correa）則認為，這樣可能會增加牛棚負擔，造成容易受傷的蝴蝶效應。

至於擁有最強打線的道奇隊，陣中MVP三連星打線之一的弗里曼（Freddie Freeman）倒是持反對意見，：「如果大谷能上場打20次當然很棒，但我自己支持傳統、純粹的棒球，如果要這樣做，那還不如前6局正常比賽，後面3局直接用全壘打大賽定勝負。」

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