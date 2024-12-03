MLB／美媒曝索托將在10天內決定下家 預測藍鳥將出最高報價

大聯盟季後自由市場最大咖球員索托（Juan Soto）的爭奪戰仍在持續，包含母球團洋基隊、大都會隊以及藍鳥隊都是被媒體預估最有可能爭取到索托加盟的幾支球隊。而根據美媒指出，藍鳥被預測為有機會提供最高報價的球隊。

據紐媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，競爭索托的球團普遍認為，藍鳥將有辦法端出最大合約給索托，相關人士透露，索托願意為了任何一支為他競爭到最後的球隊效力。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）則表示，索托將在10天內公布花落誰家。

"I believe that we will know where Juan Soto is going within the next 10 days..."



- @jonmorosi on #MLBNHotStove pic.twitter.com/hMpKZnIb3I — MLB Network (@MLBNetwork) 2024年12月2日

索託被評估有望獲得棒球史上最賺錢的合約之一。在大聯盟7個球季獲得無數榮譽，他從2020開始蟬聯了5屆銀棒獎，也收下了全壘打大賽冠軍、世界大賽冠軍、3屆明星賽與1座打擊王。

今年索托也進入了美聯MVP決選名單，本季索托在洋基敲出41轟與109分打點，幫助洋基自2009年以來首次進入世界大賽。

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