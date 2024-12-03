MLB／多球團對洋基終結者有興趣 原因竟是看到「先發資質」

洋基隊當家終結者霍姆斯（Clay Holmes）在季後行使自由球員資格，根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）報導，有不少球隊傳出對他感興趣，但這些球隊希望能讓霍姆斯轉任先發，且他也在大都會隊季後大補強的範圍中。

從後援轉任先發，並投出好表現的案例並不少，包括皇家隊的盧戈（Seth Lugo）、教士隊的金恩（Michael King）、勇士隊的羅培茲（Reynaldo Lopez）以及光芒隊的里特爾（Zack Littell）。 薛曼分析，許多球隊想要將霍姆斯轉任先發的主因，在於他擁有四縫線速球與伸卡球2種速球，滑球與橫掃球2種變化球，以及可能有辦法練出變速球的資質。

The Mets are among a few teams interested in signing Clay Holmes and making him a starting pitcher, per @JonHeyman pic.twitter.com/wBW3Cacati — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年12月2日

霍姆斯上一次在大聯盟先發要回溯到2018年，當時他仍是海盜隊的菜鳥，11場的出賽有4場先發的紀錄，自該球季後霍姆斯便專注牛棚工作，並在來到洋基之後成績十分優異，並成為近年球隊的終結者，直到今年季末因為表現起伏才由威佛（Luke Weaver）接任。霍姆斯生涯繳出27次中繼成功與74次救援成功，防禦率3.71。

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