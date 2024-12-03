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MLB／大谷翔平追討水原偷錢買的球員卡 法院認證「屬於大谷」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷向法院爭取拿出水原私自挪用帳戶購買的球員卡，可望獲得准許。 美聯社
大谷向法院爭取拿出水原私自挪用帳戶購買的球員卡，可望獲得准許。 美聯社

大谷翔平前任翻譯水原一平驚天竊案將在明年1月24日開庭審理，在那之前，大谷向法院爭取拿出水原私自挪用帳戶購買的球員卡，可望獲得准許。聯邦檢察官解釋，在法院執行扣押水原可沒收資產當下，這些東西的所有權本就屬於大谷，因此他預計可以拿回這些球員卡。

大谷翔平歷經轟轟烈烈的2024年，今年3月在首爾賽時爆出遭到身邊最親密的夥伴水原一平背叛，帳戶被竊1700萬美元（約台幣5.5億）渾然不覺，成為大聯盟開季最重磅消息。

水原一平盜取大谷金錢案尚在等待開庭審理。 美聯社
水原一平盜取大谷金錢案尚在等待開庭審理。 美聯社

水原案尚在等待開庭審理，大谷翔平上周透過律師向法院提交文件，希望取回水原在今年1月到3月之間私自以大谷帳戶購買的球員卡。根據文件中所述，這批球員卡被發現時放在一個灰色收藏箱中，卡片以塑膠保護套包覆，總價值約32萬5000美元（約台幣1060萬），其中也包括大谷的親簽卡。

聯邦檢察官表示，這批球員卡將歸還大谷，因為在扣押水源財產當下，這些東西就是屬於大谷。

大聯盟 大谷翔平 水原一平

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