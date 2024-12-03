MLB／日裔捕手東岡凱爾全壘打創新高 遊騎兵「2+1」合約網羅
遊騎兵隊奪下2023年世界大賽冠軍，但今年連季後賽都沒打進，如今球團正式宣布，以2年合約網羅34歲日裔捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）。
遊騎兵官方今天宣布，以2年合約簽下東岡凱爾，另外2027年有雙方選擇權，具體金額未公布。
東岡凱爾生涯前7季都效力洋基隊，在索托（Juan Soto）交易案中被送到教士隊。他今年在教士出賽84場，累積17轟45分打點都創生涯新高，打擊率0.220，整體攻擊指數（OPS）0.739也高於聯盟平均。
東岡凱爾到季後賽後表現超狂，19打數5安打，包含3轟，OPS高達1.062。據大聯盟官網報導，雖東岡偷好球（Framing）能力聯盟前10%，但擋球能力聯盟倒數第2，捕手起跳時間（Pop Time）也只有倒數前10%。
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