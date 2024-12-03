MLB／道奇少主將出走？ 傳大都會有意網羅布勒補強輪值

道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）在幫助球隊奪冠後成為自由球員。根據《紐約郵報》報導，不僅勇士隊與洋基隊，近日也傳出大都會隊也有意爭取布勒加盟。

進入季後賽階段，由於道奇先發輪值殘破，即便布勒本季表現不理想，仍扛起球隊先發角色。本次季後賽布勒出賽4場，3場先發，拿到1勝1敗1救援，防禦率為3.60。G5在牛棚捉襟見肘時，也是靠著布勒挺身而出成功關門，幫助道奇奪下隊史第8座世界大賽冠軍。

道奇補強腳步未停，日前又以超大約簽下巨人賽揚左投史奈爾。 美聯社

大都會許多先發戰力季後紛紛成為自由球員，包括左投米納亞（Sean Manaea）、塞佛里諾（Luis Severino）與昆塔納（Jose Quintana）。因此加強輪值會是大都會的主要方向，它們也率先在昨日以以2年3400萬美元簽下本季效力過紅人與釀酒人的老將蒙塔斯（Frankie Montas），合約還包含2025年的逃脫權，為補強輪值跨出第一步，下一步就是瞄準布勒。

現年30歲的畢爾勒經歷過2次韌帶置換手術，去年整季報銷，今年則在例行賽先發16場，戰績1勝6敗、防禦率5.38寫近年來最糟表現。

至於道奇雖然不一定會留下昔日少主，但補強腳步也沒有停下，日前以5年1.82億美元合約（約新台幣59.2億元）簽下巨人隊的2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）。

商品推薦