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MLB／強打索托如蒙娜麗莎！傳洋基出價競爭力不如紅襪、大都會

聯合新聞網／ 綜合外電報導
年僅26歲的索托有望簽下天價合約。 路透社
年僅26歲的索托有望簽下天價合約。 路透社

本季效力紐約洋基的天才強打索托（Juan Soto）在奪冠失利後後成為炙手可熱的自由球員，引爆各隊爭奪戰。然而，據《NJ.com》記者米勒（Randy Miller）透露，母隊洋基很可能無法在這場競爭中勝出，大都會與紅襪才是索托最有可能的落腳處。

米勒在接受《WFAN》節目訪問時表示，洋基的報價上限可能「僅有」5.5億美元，而索托預計將收到超過6億美元的天價合約。米勒更進一步透露，紅襪與大都會極具競爭力，尤其是紅襪正對洋基形成巨大威脅。

「我聽說洋基最擔心的就是紅襪，我認為大都會和紅襪都在競爭行列中。我不認為他會重回洋基懷抱。」米勒說。

不僅米勒如此預測，《The Athletic》專欄作家麥克勞（Andy McCullough）也看好索托加盟大都會，認為球隊老闆寇恩（Steve Cohen）是「棒球界最慷慨的收藏家」，將為索托提供史上最豐厚的合約。著名經紀人波拉斯（Scott Boras）形容他的客戶索托宛如「博物館中的蒙娜麗莎」，而寇恩顯然會願意支付最頂尖價格來收藏這件「藝術品」。

除了紅襪和大都會近期在爭奪戰中的聲勢提升，進一步威脅洋基外，甚至像洛杉磯道奇、舊金山巨人、費城費城人與多倫多藍鳥也是對索托很感興趣。

年僅26歲的索托在合約年繳出了亮眼的成績單，可能為他帶來接近甚至超過7億美元的天價合約。上個賽季，他擊出了41支全壘打，貢獻了109分打點，自身也跑回了128分，並選到了129次保送；他的打擊率為0.288，上壘率0.419，長打率0.569，展現了全方位的進攻實力。不僅幫助洋基重返世界大賽，索托在季後賽期間更是延續強大火力。

索托職業生涯7年來先後效力過華盛頓國民、聖地牙哥教士與洋基，連續4年入選明星賽，並在這段期間的3個賽季中，於年度MVP投票分別名列第2、第3和第6。

對洋基來說，留下索托肯定是休賽季最重要的一項工作，然而，據米勒透露，除非索托願意接受減薪回到洋基，否則他重返「大蘋果」的可能性並不大。

隨著自由市場的競爭日益激烈，索托的最終去向毫無疑問將是各界持續關注的焦點。

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