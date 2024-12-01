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MiLB／外媒評林昱珉12強之旅「放上櫻桃」 他的野心會想明年上大聯盟

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MiLB／外媒評林昱珉12強之旅「錦上添花」 他的野心會想明年上大聯盟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
年僅21歲的林昱珉在國際賽展現十足霸氣。記者許正宏／攝影
年僅21歲的林昱珉在國際賽展現十足霸氣。記者許正宏／攝影

林昱珉在今年世界12強棒球賽扮演中華隊王牌投手，在這趟冠軍之路上扛起第一戰和最終戰，連續封鎖南韓、日本隊，運動畫刊旗下響尾蛇頻道正好在今天介紹到他，形容這趟國際賽經驗就像為他的2024年賽季放上一顆櫻桃。對於來年拚上大聯盟，文中寫道，響尾蛇對年僅21歲的他並不著急，但林昱珉的自信與野心肯定會想在明年就站上最高殿堂。

林昱珉為此次中華隊唯一旅外投手，被寄予王牌任務，也確實在比賽中發揮壓制力，在這趟冠軍之路上貢獻良多。

運動畫刊旗下響尾蛇頻道在球季後介紹農場潛力新秀，今天的篇幅正好提到林昱珉，文中描述，林昱珉在15歲到18歲之間的表現令響尾蛇球探印象深刻，儘管身形迷你，但不減對他的欣賞，以當時可提供的最大額度簽約金收下這位台灣好手，「林昱珉以自信、經常展現好勝的鬥志而聞名，他在投手丘上的與生俱來的個性令人印象深刻。」

林昱珉球速不快，但刁鑽的變化球是最大剋敵武器，招牌球路是可以製造大量揮空的變速球，今年球季琢磨卡特球成為新武器。意外插曲是季中在沒登板的日子飛來橫禍，被界外球打中臉部導致必須開刀缺賽約50天，林昱珉說：「這讓我體會到人生有多寶貴，我差點就無法再次打球，所以我現在更認真看待每次訓練、每次傳接，還有每次投球。」

林昱珉在12強賽先後面對韓國和日本都有優異表現。記者許正宏／攝影
林昱珉在12強賽先後面對韓國和日本都有優異表現。記者許正宏／攝影

報導中提到，就在剛剛落幕的12強賽，林昱珉在爆滿的東京巨蛋為他的國家出賽，滿懷熱情的投球，為他的2024年賽季「錦上添花」，面對奪冠最大熱門日本隊的4局封鎖，幫助中華隊以4：0贏球。

林昱珉以極快速度在響尾蛇體系晉升，季末已經升上3A，文中表示他明年預計將在3A起步，屬於打者聯盟的太平洋岸聯盟（Pacific Coast League）將為林昱珉帶來考驗，而他目前年僅21歲，球隊對於何時將他升上大聯盟不會太過著急，但林昱珉的自信與野心勢必將會尋求在明年球季挑戰大聯盟。

中華隊 林昱珉 響尾蛇

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