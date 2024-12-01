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MLB／道奇正式公布簽下史奈爾 大谷翔平轉貼歡迎他的加入
道奇隊今天正式公布簽下塞揚左投史奈爾（Blake Snell），大谷翔平也透過個人IG轉貼消息，歡迎他的加入，新球季他們將共組先發輪值，為道奇尋求衛冕大業。
史奈爾在周三傳出落腳道奇，今天球團正式公布新聞稿，宣布以5年1.82億美元（約台幣59億）合約綁定這位兩屆塞揚強投，道奇將是他生涯效力光芒、教士、巨人後第4支球隊，大谷翔平也轉貼新聞歡迎新隊友的到來
大谷今年專職打者，明年將重啟投手身分，而史奈爾的加入，讓已有山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人的先發輪值更加強大，球隊也還在競逐佐佐木朗希，若再加上老將克蕭（Clayton Kershaw）預期也會回歸道奇懷抱，美國媒體形容這筆簽約正是在說明「富者越富」。
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