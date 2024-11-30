MLB／「二刀流」恐受限！大谷翔平挑戰MVP三連霸 日媒估難度很高

3度全票獲選年度MVP的道奇隊日籍巨星大谷翔平，預計在明年3月的開幕系列賽中重啟「二刀流」，全球球迷都引頸期盼。然而，日本媒體《日刊現代》卻指出，經歷兩次手肘韌帶修復手術的大谷翔平，下賽季的投打出場機會可能都會受到限制，想要連續3年、生涯第4次獲得年度MVP的難度將大幅增加，「二刀流」反而可能成為他的枷鎖。

道奇隊近日被多家美國媒體報導，以五年1.82億美元（約新台幣59.2億元）的合約，簽下兩屆賽揚獎得主左投手史奈爾（Blake Snell）。31歲的史奈爾曾在2018年和2023年獲得賽揚獎，今年8月還投出了生涯首場無安打比賽。

下個賽季，道奇隊的投手陣容將更為強大，除了新加盟的史奈爾，還有葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和山本由伸，同時大谷翔平也將以投手身份復出。然而，道奇隊仍然選擇簽下史奈爾，背後的原因之一是他們無法讓大谷翔平以投手身份「全力」出賽。

有望重回二刀流的大谷翔平。將挑戰連3年MVP榮耀。 美聯社

大谷翔平在今年季後接受了左肩手術，修復了左肩關節盂唇撕裂的傷勢；此外，他的右手肘也在今年進行了第2次韌帶修復手術，投球局數勢必受到限制。

道奇隊總經理高姆斯（Brandon Gomes）表示：「大谷的左肩手術術後狀況良好，預計打擊方面能趕上明年春訓。」但對於大谷是否能在明年3月18、19日於東京巨蛋對上小熊隊的開幕戰中登板，他態度謹慎：「由於仍有不確定的部分，我們希望找到最佳的處理方法。」

這意味著即使大谷翔平下賽季重啟「二刀流」，他仍不得不以打者為主。日本媒體分析，既然已決定以投手身份復出，他將不可能像本季一樣自由地盜壘，而投手的任務也會減少他作為打者的出場機會。

過去在天使隊時，大谷翔平幾乎無休地進行「二刀流」，甚至在雙重賽中連續出賽，曾在第一場完封對手，第二場又以打者身份擊出全壘打，導致身體出現抽筋情況。過度的負荷使他不得不進行第二次右手肘韌帶修復手術。

大谷翔平去年以投手身份取得10勝5敗，打者則擊出44支全壘打，第2次榮獲美聯MVP。然而，下賽季他的投打出場機會都可能受限，能否再度取得如此亮眼的成績仍是未知數。「連續3年、生涯第4次獲得MVP的難度將相當高。」日本媒體直言。

大谷翔平的健康狀況和球隊的謹慎態度，使得他下賽季的「二刀流」表現備受關注。球迷們期待他再次創造奇蹟，但現實情況可能讓他的MVP之路充滿挑戰。

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