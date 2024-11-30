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MLB／又是延遲支付！5年7400萬美元 道奇綁定「工具人」艾德曼

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇與艾德曼達成續約協議。 法新社
道奇與艾德曼達成續約協議。 法新社

道奇隊傳出與韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）完成續約，雙方將簽下5年7400萬美元（約台幣24億元）合約，其中大約1/3是延遲支付，比照大谷翔平及近期道奇複數年球員。

艾德曼今年透過交易來到道奇，在國聯冠軍賽獲選最有價值球員，原本2025年季後才會成為自由球員的他與道奇隊提前簽約，根據美媒報導，合約為2025年到2029年，5年7400萬美元外，還有第6年1300萬美元球隊選擇權，以及300萬美元的買斷金、1700萬美元簽約金。

這筆合約有大約1/3是延遲支付，日前以5年1.82億美元簽下的2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），合約中也有6200萬美元是延遲支付，另外先前與大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）簽約時，合約也都有延遲支付，比例不一。

史奈爾 大谷翔平 道奇

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