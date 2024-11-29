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MLB／簽史奈爾還不夠！道奇持續「令和怪物」佐佐木爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希和達比修有合照。 截自佐佐木朗希IG
佐佐木朗希和達比修有合照。 截自佐佐木朗希IG

「紐約郵報」記者海曼透露，道奇和教士將是佐佐木朗希最有力競爭者。 截自佐佐木朗希IG
「紐約郵報」記者海曼透露，道奇和教士將是佐佐木朗希最有力競爭者。 截自佐佐木朗希IG

「令和怪物」佐佐木朗希今年季後確定透過入札制度挑戰大聯盟，下一站究竟是哪支球隊令外界相當好奇。「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）近日就在節目上透露，道奇教士將會是最有力競爭者。

海曼日前在《Bleacher Report》節目中透露，擁有兩位日籍巨星山本由伸和大谷翔平的道奇並沒有在迎來塞揚強投史奈爾（Blake Snell）後，就降低對佐佐木朗希的興趣，會持續追求。

而道奇最大的競爭對手，就是同樣有日籍強投達比修有坐鎮的教士，海曼便斷言，佐佐木朗希高機率會在這兩支球隊中做出選擇，「每支球隊都在追求佐佐木朗希，但我認為他很可能會選擇這兩支球隊之一。」

而近日美媒認為，佐佐木朗希加盟教士的發展相比道奇更加適配，由於道奇在聚集眾多資源的同時也帶來大量媒體關注，壓力非小可；反觀教士雖然知名度較低，但有大前輩達比修有的教導，還有完善的投手養成系統，對這位年輕人來說是長期發展的良好開端。

MLB 佐佐木朗希 大谷翔平 教士 道奇 達比修有

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