MLB／速戰速決！史奈爾入座「宇宙道奇」外媒分析：3方全贏

2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）在去年因錯失簽約時機，直到3月才與巨人簽下短約。為避免重蹈覆轍，今年他速戰速決，在感恩節前就以5年1.82億美元（約台幣59.2億）與道奇達成協議，入座「宇宙戰艦」。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）近日便撰文分析，表示這筆交易將造就「3贏」局面。

史奈爾在去年因過晚簽約錯過春訓，隨後又受傷勢影響，上半季狀況極差，直到下半季才找回身手，最終20場先發戰績5勝3敗，主投104局送出145K，防禦率3.12。休賽季為了避免再度因錯過簽約時間導致狀態不穩定，這位強投選擇跳出合約，並與道奇火速達成協議。這也是球隊扣除大谷翔平外，均薪第5高的投手合約。

羅森索表示，這筆交易對道奇、史奈爾和經紀人波拉斯（Scott Boras）3方皆有利。道奇今年最大問題便是先發輪值不穩定，史奈爾的加入可謂是對症下藥。儘管這位強投生涯從未單季主投超過180.2局，但快速簽約能夠讓他有更多時間進行調整。下賽季輪值名單沒意外將由他與大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、梅伊（Dustin May）、岡索林（Tony Gonsolin）和預計簽下的克蕭（Clayton Kershaw）與佐佐木朗希組成。

至於經紀人波拉斯，羅森索則點出去年他在自由市場遭遇重挫，旗下數名大咖球星都等到今年2月後才潦草簽下短約，導致如蒙哥馬利（Jordan Montgomery）等球員決定與其分手。今年他的手中握有更優質的名單如索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）、布萊格曼（Alex Bregman）和阿隆索（Pete Alonso）等，並且許多球隊都準備好大把鈔票亟欲補強，是一展長才的大好時機。

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