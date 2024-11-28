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MLB／傳索托要15年長約洋基已提高報價 道奇尚未退出爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
索托。 法新社
索托。 法新社

據大聯盟官網報導，自由市場最大咖索托（Juan Soto）已獲5隊報價，包含母隊洋基，更傳出洋基已提高對索托報價。

據「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基失去索托的備案是，金鶯王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）和勇士隊明星左投弗里德（Max Fried），已經與2人有接觸，但尚未提任何報價。

海曼指出，洋基已提高對索托的報價，索托希望簽下一份為期15年的長約，對高薪短約沒有興趣。如果索托沒跟洋基簽約，會立刻將目標轉為這2名強投或市場上其他頂級球星，不過目前洋基還是把注意力放在索托身上。

道奇昨天以5年1.82億美元合約網羅2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），但道奇補強工作尚未停歇，大聯盟官網昨天指出，道奇也在5支向索托提報價的球隊內，海曼也提到，道奇簽下史奈爾後，沒有跡象顯示他們已退出索托爭奪戰。

Juan Soto 伯恩斯 洋基 道奇

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