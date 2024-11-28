快訊

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治

天價違約金怎辦？NewJeans29日凌晨退出公司 痛訴HYBE信任破裂

MLB／水原一平花1056萬元買球員卡 大谷翔平向法院申請討回

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)。 路透
大谷翔平(左)。 路透

大谷翔平今年轉戰道奇隊，不料季前卻爆發翻譯水原一平詐欺案，但他表現不受影響，不只締造「50轟50盜」史詩紀錄，還幫道奇奪冠。據《The Athletic》報導，大谷近期向聯邦法官請求，要求水原還他價值32.5萬美元（約新台幣1056萬）球員卡。

水原一平今年6月坦承從大谷帳戶轉移近1700萬美元，《The Athletic》指出，大谷於當地時間周二向加州中區聯邦法院提出申請，要求追回價值32.5萬美元的球員卡，因為這些卡片是水原用騙來的錢購買，所以該歸還給他。

法院文件有提到，水原被沒收的物品包含「銀色、黑色和灰色Panopply盒內收藏的球員卡、裝有球員卡的收納盒、卡片包裝裝置及塑膠保護套。」報導還提到，大谷尋求歸還「一批有他個人簽名的球員卡」，這些卡片上印有大谷。

《Sportico》今年4月曾指出，美國國稅局官員西摩（Chris Seymour）曾提交一份文件，這些球員卡包含洋基隊傳奇球星貝拉（Yogi Berra）、國民隊時期的索托（Juan Soto）及多張大谷卡。這些卡曾被藏在水原汽車內的多個公事包和盒子中。

大谷翔平 水原一平

相關新聞

MLB／水原一平花1056萬元買球員卡 大谷翔平向法院申請討回

大谷翔平今年轉戰道奇隊，不料季前卻爆發翻譯水原一平詐欺案，但他表現不受影響，不只締造「50轟50盜」史詩紀錄，還幫道奇奪冠。據《The Athletic》報導，大谷近期向聯邦法官請求，要求水原還他價值

MLB／傳索托要15年長約洋基已提高報價 道奇尚未退出爭奪戰

據大聯盟官網報導，自由市場最大咖索托（Juan Soto）已獲5隊報價，包含母隊洋基，更傳出洋基已提高對索托報價。 據「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基失去索托的備案是，

MLB／水原一平量刑延至明年1月 因身體不佳來不及鑑定

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平的前翻譯水原一平，被依銀行詐欺重罪等罪嫌問罪。美國加州聯邦地方法院今天決...

MLB／道奇補強塞揚強投 史奈爾也是簽延遲付款合約

MLB衛冕軍道奇又端出重磅延遲合約！道奇隊27日以5年總額1.8億美元延攬2屆賽揚獎強投史奈爾，替葛拉斯諾、大谷、山本等人繼續找外援，如同大谷的延長合約，史奈爾同意合約內的6200萬為延遲支付。延遲支

MLB／大聯盟季後賽獎金42億 冠軍道奇每人得1564萬元

美國職棒大聯盟公布2024年季後賽各隊紅利獎金，總金額1億2910萬美元（約新台幣42億元）創新高。世界大賽冠軍洛杉磯道...

MLB／日本人最喜歡運動員 大谷翔平創新高得票率蟬聯

日本體育智庫「笹川體育基金會」本月公布一項調查顯示，效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的球星大谷翔平，以壓倒性且創新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。