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MLB／水原一平量刑延至明年1月 因身體不佳來不及鑑定

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
大谷翔平的前翻譯水原一平，被依銀行詐欺重罪等罪嫌問罪，量刑日期從12月20日延到2025年1月24日。。 美聯社
大谷翔平的前翻譯水原一平，被依銀行詐欺重罪等罪嫌問罪，量刑日期從12月20日延到2025年1月24日。。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平的前翻譯水原一平，被依銀行詐欺重罪等罪嫌問罪。美國加州聯邦地方法院今天決定，量刑日期從12月20日延到2025年1月24日。

39歲的水原一平今年6月坦承從大谷的帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債。

根據美國聯邦檢察官說法，水原一平針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪，前者最高可處30年有期徒刑，後者則是最高可判3年監禁。

日本「時事通信社」、共同社報導，被告方面本月26日致函加州聯邦地院，說明被告身體狀況不佳，無法接受由專家實施的賭博成癮症鑑定，因此來不及製作要提交給地院的報告書。

加州聯邦地院認為，「（被告方面）提出的理由正當」，同意延後量刑。這是加州聯邦地院根據被告方面的請求，第二度延後量刑。

加州聯邦地院起初排定10月25日量刑，後來因為被告方面以來不及接受精神科醫師的診斷以及撰寫報告書為由，要求法院延後量刑日期。對此，加州聯邦地院今年9月同意量刑日期延後至12月20日。

大谷翔平 水原一平

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