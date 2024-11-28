MLB／道奇補強塞揚強投 史奈爾也是簽延遲付款合約

MLB衛冕軍道奇又端出重磅延遲合約！道奇隊27日以5年總額1.8億美元延攬2屆賽揚獎強投史奈爾，替葛拉斯諾、大谷、山本等人繼續找外援，如同大谷的延長合約，史奈爾同意合約內的6200萬為延遲支付。延遲支付是對球團與選手的雙贏選擇，球團能留下更多現金再補強、支付高額豪華稅，球員可以在領延遲支付時搬到州稅低的城市。

道奇再添猛將

MLB衛冕軍道奇隊在休賽季出手相當迅速，他們在27日以總額1.82億美元的5年合約、延攬2屆賽揚強投、曾經是道奇強敵的左投史奈爾，即將滿32歲的史奈爾絲毫沒有老化的跡象，他在2023年賽季再度吃滿180局、相隔5年再奪賽揚獎，而上賽季在巨人隊雖然慢熱，季末仍繳出職業生涯迄今最低的FIP、最高的三振率，絕對是值得道奇球迷期待的王牌投手。

唯一的問題可能是薪資，但道奇隊盡可能節省了資金。根據《大聯盟交易網》報導，史奈爾這筆大合約有6200萬美元是延遲支付，如同大谷、木屐等人的合約，都有一大筆錢是留待未來才支付，豪華稅會以通膨算法後得出的真實合約金額，舉例大谷翔平的年薪會從帳面上的7千萬美元變成4600萬美元。在此算法下，史奈爾合約一年現值約3200萬美元左右。

雙贏合約

延遲支付合約對於球團與選手都有好處，對球團來說，可以降低當前豪華稅，以道奇隊為例，若史奈爾的合約是未延遲的1.82億美元，當前第一年就佔3600萬美元豪華稅，將讓道奇突破第三層稅線，目前延遲支付下，道奇還未過第三層稅線（雖然外媒預估在開幕日時，道奇團隊薪資終究會突破最高的第四級稅線：3億1百萬美元）。

對球員來說也有好處，以道奇隊所在的加州州稅高達13%，延遲支付好處在於退役後，選手只要搬到低稅率的州生活，就能避稅、提升實領金額，道奇隊目前現行長約幾乎都有延遲支付的部分，只是以大谷翔平的合約最為極端（高達98%的延遲支付金額）。整體來說，延遲支付本質是雙贏的合約方式，也利於球星聯手爭冠。

不用付選秀權

另外，史奈爾並非是今年自由市場的唯一大魚，在釀酒人時期拿下塞揚獎的右投柏恩斯、勇士少主弗里德也都進入自由市場，特別是後者擁有左投身份、比史奈爾更年輕。但史奈爾去年已經接受巨人的合格報價，今年是3人中唯一不能再提合格報價的選手，這也代表道奇網羅他就無需花費選秀權，算是簽約史奈爾的小優點。

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