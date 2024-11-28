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MLB／大聯盟季後賽獎金42億 冠軍道奇每人得1564萬元

中央社／ 洛杉磯27日專電
道奇隊。 美聯社
道奇隊。 美聯社

美國職棒大聯盟公布2024年季後賽各隊紅利獎金，總金額1億2910萬美元（約新台幣42億元）創新高。世界大賽冠軍洛杉磯道奇每位球員得47.7萬美元（約新台幣1564萬元）。

每支進入季後賽的球隊，可從門票收入獲得不同比例的紅利獎金，世界大賽冠軍獲得最高比例。今年奪冠的道奇隊紅利獎金總額是4647萬美元，超越去年冠軍德州遊騎兵的3881萬美元。

大聯盟季後賽紅利獎金的來源包括外卡賽門票收入的50%、分區賽前3戰門票收入的60%、聯盟冠軍賽前4戰門票收入的60%、世界大賽前4戰門票收入的60%。

今年獎金總額創新高，達總獎金1億2910萬美元，比2023年高出2100萬美元。

以隊伍為單位的分配比例，世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊可獲得總獎金36%，亞軍紐約洋基隊獲得24%，聯盟冠軍賽敗隊每隊可得12%，分區系列賽敗隊獲得3.3%，外卡賽敗隊可得0.8%。

各隊獲得的獎金，由球員投票決定分配方式，球員獲得完整全額分紅，也有給教練、後勤人員的部分獎勵。

今年道奇隊的總獎金4647萬美元，經由球隊投票決定分為79份的全額獎金，加上另有17.49份的部分獎勵，球員每份獎金約47.7萬美元，另部分獎金分配給隊職員。

世界大賽 大聯盟

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