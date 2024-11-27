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MLB／宇宙道奇怎麼輸？塞揚左投史奈爾5年1.82億美元加盟
宇宙道奇再升級！今天確定以5年1.82億美元簽下2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），補強最薄弱的先發輪值。
道奇去年休賽季一口氣網羅大谷翔平和山本由伸2位超級大咖，其中大谷延遲付款，就是為了讓球隊有薪資空間再補強球星。
史奈爾2018年效力光芒隊時奪下美聯塞揚獎，2023年效力教士隊奪下國聯塞揚獎，不過他在自由球員市場受挫，拖到3月才和巨人隊簽下2年6200萬美元合約，第2年有球員選擇權，今年季後選擇跳出。
史奈爾今年受沒有正規春訓和傷勢影響，上半季表現超差，但隨著賽季進行狀況逐漸回穩，最終留下防禦率3.12、每局被上壘率1.05的優異數據。
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